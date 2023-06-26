Дівчина Кріштіану Роналду показала фігуру в білому бікіні (фото)

Кріштіану Роналду і його дівчина проводять час із дітьми на яхті біля італійського острова.

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Джорджина Родрігес, наречена відомого футболіста Кріштіану Роналду, продемонструвала фігуру в бікіні під час сімейного яхтового дня на Сардинії. Про це пише Daily Mail.

38-річний футболіст і 29-річна красуня чудово проводили час разом на розкішному судні. Джорджину зняли папараці, коли вона засмагала в білому бікіні на сонці.

Пізніше дівчина одягла зверху купальника коротку білу сукню з ремінцями і довгими рукавами. Зірка заколола свої темні локони назад і вважала за краще залишитися без макіяжу. Тим часом Кріштіану був у білих плавках.

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Нагадаємо, Джорджина вперше зустріла Роналду 2016 року, коли працювала в бутику Gucci в Мадриді. Вони повідомили про свій роман уже наступного року. І зараз виховують п'ятьох дітей: двох спільних і трьох від попередніх стосунків Роналду.

Зараз Джорджина Родрігес, Кріштіану Роналду та їхні діти живуть у Саудівській Аравії, оскільки футболіст уклав дуже вигідний контракт із місцевим футбольним клубом.

Раніше Фокус писав, що Джорджина Родрігес вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю в золотій сукні.