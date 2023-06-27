Звезда "Дома дракона" снялась для голливудского глянца в украинских украшениях (фото)

Эмма Д'Арси предстала в темном образе.

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31-летняя английская актриса театра и кино Эмма Д'Арси продемонстрировала аксессуары украинского бренда в съемке для голливудского глянца. Снимками она делится в своем Instagram.

Знаменитость, которая известна своей ролью в сериале-приквеле "Дом Дракона", украсила страницы The Hollywood Reporter. Эмма Д'Арси дала интервью и снялась в фотосессии, для которой выбрала аксессуары украинского бренда Nomis.

Актриса позировала в темном аутфите. Она выбрала синий блейзер Balmain, который дополнила аксессуарами от Nomis: Inna Ear Cuff и Toma Ear Cuff в желтом золоте, а также игла с жемчугом.

Эмма Д'Арси

Вместе со звездой "Дома дракона" для The Hollywood Reporter позировали Дженнифер Кулидж, бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер, Клэр Дэйнс, Доминик Фишбек и Мелани Лински.

Съемка для голливудского глянца

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Напомним, Хейли Бибер вышла на публику в нежном платье украинского бренда.

Также Фокус писал о нелегальности просмотра "Дома дракона" в Украине с 2023 года.