Зірка "Дому дракона" знялася для голлівудського глянцю в українських прикрасах (фото)
Емма Д’Арсі постала в темному образі.
31-річна англійська акторка театру та кіно Емма Д’Арсі продемонструвала аксесуари українського бренду у зйомці для голлівудського глянцю. Знімками вона ділиться у своєму Instagram.
Знаменитість, яка відома своєю роллю у серіалі-приквелі "Дім Дракона", прикрасила сторінки The Hollywood Reporter. Емма Д’Арсі дала інтерв’ю та знялася у фотосесії, для якої обрала аксесуари українського бренду Nomis.
Акторка позувала в темному аутфіті. Вона обрала синій блейзер Balmain, який доповнила аксесуарами від Nomis: Inna Ear Cuff та Toma Ear Cuff у жовтому золоті, а також голка з перлами.
Разом із зіркою "Дому дракона" для The Hollywood Reporter позували Дженніфер Кулідж, колишня дружина Бена Аффлека Дженніфер Гарнер, Клер Дейнс, Домінік Фішбек та Мелані Лінські.
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
Нагадаємо, Гейлі Бібер вийшла на публіку в ніжній сукні українського бренду.
Також Фокус писав про нелегальність перегляду "Дому дракона" в Україні з 2023 року.