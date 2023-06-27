Зірка "Дому дракона" знялася для голлівудського глянцю в українських прикрасах (фото)

Емма Д’Арсі постала в темному образі.

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31-річна англійська акторка театру та кіно Емма Д’Арсі продемонструвала аксесуари українського бренду у зйомці для голлівудського глянцю. Знімками вона ділиться у своєму Instagram.

Знаменитість, яка відома своєю роллю у серіалі-приквелі "Дім Дракона", прикрасила сторінки The Hollywood Reporter. Емма Д’Арсі дала інтерв’ю та знялася у фотосесії, для якої обрала аксесуари українського бренду Nomis.

Акторка позувала в темному аутфіті. Вона обрала синій блейзер Balmain, який доповнила аксесуарами від Nomis: Inna Ear Cuff та Toma Ear Cuff у жовтому золоті, а також голка з перлами.

Емма ДʼАрсі

Разом із зіркою "Дому дракона" для The Hollywood Reporter позували Дженніфер Кулідж, колишня дружина Бена Аффлека Дженніфер Гарнер, Клер Дейнс, Домінік Фішбек та Мелані Лінські.

Зйомка для голівудського глянцю

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Нагадаємо, Гейлі Бібер вийшла на публіку в ніжній сукні українського бренду.

Також Фокус писав про нелегальність перегляду "Дому дракона" в Україні з 2023 року.