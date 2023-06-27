Любимый горошек: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье, которое уже надевала ранее

Очаровательное платье от Алессандры Рич принцесса Уэльская ранее надевала на Уимблдон, вдохновляясь образом принцессы Дианы.

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41-летняя Кейт Миддлтон сегодня открыла центр для женщин Hope Street в Саутгемптоне. И для этого события она выбрала одно из самых милых платьев из своего огромного гардероба. Примечательно, но платье в горошек принцесса Уэльская уже надевала ранее. Об этом пишет Daily Mail.

Платье от ее любимого бренда Alessandra Rich за 1335 фунтов стерлингов, Кейт Миддлтон надевала на финал Уимблдонского мужского одиночного разряда в прошлом году. Его отличает вычурный вырез с V-образным вырезом и золотая отделка на пуговицах.

Кейт Миддлтон в 2023 году Фото: Getty Images

Тогда модные эксперты отмечали, что Кейт явно подражала стилю своей покойной свекрови, принцессы Дианы, которая тоже любила горошек и платья с баской.

Но дизайнер итальянского происхождения, Алессандра Рич ранее говорила, что создает свои наряды, вдохновляясь "вежливыми бунтарями" истории, такими как принцесса Диана, которая стала иконой стиля. Так что предположения экспертов оказались не беспочвенны. Кейт Миддлтон очень любит ее наряды. Она носила модели Рич на поминальной службе принца Филиппа и во время королевского тура по Багамам.

Свой образ для Саутгемптона Кейт дополнила черно-белыми туфельками от Рич, белой сумочкой Amberley от Mulberry и простыми жемчужными сережками.

Визит Кейт в Саутгемптон стал сюрпризом для ее поклонников. Но принцесса Уэльская просто поддержала подругу.

Благотворительный центр для женщин, оказавшихся в сложной ситуации, открыла организация One Small Thing, которая предоставляет общественные центры для женщин в системе правосудия. Ее основательница, леди Эдвина Гросвенор, близкая подруга Кейт Миддлтон.

Также леди Эдвина замужем за крестным отцом принца Джорджа, герцогом Вестминстерским.

Кейт Миддлтон на Уимблдоне в прошлом году Фото: Getty Images

Напомним, ранее модный эксперт пояснил, почему принцесса Уэльская носит почти одинаковые наряды на королевских мероприятиях. Лиза Тэлбот пояснила, что принцесса Уэльская позаботилась о том, чтобы ее наряд вызывал чувство элегантности.

"Кейт — личность с классическим стилем, и мы видим ее в более традиционных стилях и принтах. Это ее фирменный стиль", — отметила Лиза.

Кейт, как известно, предпочитает платья длиной ниже колена, потому что ей часто приходится приседать и наклоняться даже во время официальных визитов, а длинный подол явно не поднимется от ветра, показав больше, чем нужно.

Также она очень любит пиджаки, блейзеры и брючные костюмы, но оригинального фасона с интересными деталями, которые смягчают строгий деловой образ.

А на знаменитых скачках в Аскоте Кейт Миддлтон рискнула и выбрала платье ярко-красного цвета, как всегда делала королева Елизавета, желая выделиться из толпы. Ранее принцесса Уэльская выбирала наряды более сдержанных оттенков.

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