28 июня 2023 года: пророка Амоса — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя купаться в водоемах и ходить в лес.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память пророка Амоса и мученика Фита Римского. Пророк Амос был израильским пророком, жившим около VIII века до н.э., который проповедовал слова Божии и обличал несправедливость в обществе. Мученик Фит Римский исповедовал христианскую веру и отдал свою жизнь за нее, став образцом преданности.

Также 28 июня — День Конституции Украины.

Что нельзя делать 28 июня:

купаться в водоемах;

ходить в лес;

давать овес животным;

жадничать.

Народные приметы и поверья:

обильная роса — будет урожайный год;

хорошо слышно кузнечиков — к дождю;

пришел Амос — пошел овес в рост;

появилось мух — будет хороший урожай гречихи.

День ангела празднуют:

Григорий, Ефрем, Кира, Михаил, Семен, Федор.

Родились в этот день:

1971 год — Илон Маск, американский предприниматель и инженер, основатель компаний Tesla Motors, SpaceX и Neuralink.

Также в этот день:

1389 год – битва на Косовом поле;

1569 год — подписана Люблинская уния, объединяющая Королевство Польское и Великое княжество Литовское в единое федеративное государство — Речь Посполитую;

1919 год – подписан Версальский договор;

1992 год — "Сигнальщик" стал первым кораблем в Черном море, который в 1992 году поднимает украинский флаг;

1996 год — после 23-часового обсуждения в Верховной Раде Украины приняли Конституцию Украины;

2012 год – ООН провозгласил Международный День Счастья.