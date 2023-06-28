28 червня 2023 року: пророка Амоса — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна купатися у водоймах і ходити в ліс.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять пророка Амоса і мученика Фіта Римського. Пророк Амос був ізраїльським пророком, який жив приблизно у VIII столітті до н.е., проповідував слова Божі та викривав несправедливість у суспільстві. Мученик Фіт Римський сповідував християнську віру і віддав своє життя за неї, ставши зразком відданості.
Також 28 червня — День Конституції України.
Що не можна робити 28 червня:
- купатися у водоймах;
- ходити в ліс;
- давати овес тваринам;
- скупитися.
Народні прикмети та повір'я:
- рясна роса — буде врожайний рік;
- добре чути коників — до дощу;
- "прийшов Амос — пішов овес у ріст";
- з'явилося багато мух — буде хороший урожай гречки.
День ангела святкують:
Григорій, Єфрем, Кіра, Михайло, Семен, Федір.
Народилися в цей день:
1971 рік — Ілон Маск, американський підприємець та інженер, засновник компаній Tesla Motors, SpaceX і Neuralink.
Також цього дня:
1389 рік — битва на Косовому полі;
1569 рік — підписано Люблінську унію, що об'єднує Королівство Польське і Велике князівство Литовське в єдину федеративну державу — Річ Посполиту;
1919 рік — підписано Версальський договір;
1992 рік — "Сигнальник" став першим кораблем у Чорному морі, який 1992 року піднімає український прапор;
1996 рік — після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України ухвалили Конституцію України;
2012 рік — ООН проголосила Міжнародний День Щастя.