Брат Элвиса Пресли извинился за теорию о самоубийстве легендарного певца

Сводный брат музыканта ранее считал, что Пресли не смог жить из-за своей "связи с несовершеннолетними".

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Сводный брат Элвиса Пресли отказался от своих предыдущих комментариев о "самоубийстве" легендарного певца. Извинениями Дэвид Стэнли поделился в Instagram-аккаунте.

Стэнли принес извинения в социальных сетях за заявления, которые он сделал в документальном сериале "Женщины Элвиса" в декабре 2022 года, в котором он утверждал, что Элвис покончил с собой из-за чувства вины за отношения с несовершеннолетними.

"Я сожалею из-за унизительных комментариев, которые я сделал в документальном фильме об Элвисе, который был снят в прошлом году", — написал 67-летний сводный брат покойного Элвиса Пресли. "Нет оправдания моим комментариям, и я вполне понимаю, почему вы рассердились".

Элвис Пресли со сводным братом

"Я люблю и всегда буду любить Элвиса и буду частью его семьи", — продолжил он. "Он более чем достоин вашей любви к нему. Он любил вас. Я люблю вас, и все, что я могу от вас просить, — это простить меня за мои безответственные действия".

Элвис Пресли со сводным братом

В "Женщинах Элвиса", который был выпущен на Prime Video в Великобритании, Дэвид утверждает, что Элвис "просто не мог продолжать" после того, как встречался с несовершеннолетними и боялся публичного разоблачения.

По официальной версии, музыкант умер от сердечной недостаточности. Впрочем, патологоанатомы заявляли, что причиной стала передозировка лекарств.

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Напомним, в начале 2023 года умерла единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мари.

Также Фокус писал о фильме "Элвис" с Остином Батлером в главной роли.