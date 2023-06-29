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Стиль життя

Брат Елвіса Преслі попросив вибачення за теорію про самогубство легендарного співака

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Фото: Getty Images | Елвіс Преслі у 1969 році

Зведений брат музиканта раніше вважав, що Преслі не зміг жити через свій "звʼязок з неповнолітніми".

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Зведений брат Елвіса Преслі відмовився від своїх попередніх коментарів про "самогубство" легендарного співака. Вибаченнями Девід Стенлі поділився в Instagram-акаунті.

Стенлі приніс вибачення в соціальних мережах за заяви, які він зробив у документальному серіалі "Жінки Елвіса" у грудні 2022 року, у якому він стверджував, що Елвіс наклав на себе руки через почуття провини за стосунки з неповнолітніми.

"Я шкодую через принизливі коментарі, які я зробив у документальному фільмі про Елвіса, який був знятий минулого року", — написав 67-річний зведений брат покійного Елвіса Преслі. "Немає виправдання моїм коментарям, і я цілком розумію, чому ви розсердились".

Елвіс Преслі зі зведеним братом

"Я люблю і завжди буду любити Елвіса і буду частиною його сім'ї", — продовжив він. "Він більш ніж гідний вашої любові до нього. Він любив вас. Я люблю вас, і все, що я можу від вас просити, — це пробачити мене за мої безвідповідальні дії".

Елвіс Преслі зі зведеним братом

У "Жінках Елвіса", який був випущений на Prime Video у Великій Британії, Девід стверджує, що Елвіс "просто не міг продовжувати" після того, як зустрічався з неповнолітніми та боявся публічного викриття.

За офіційною версією, музикант помер від серцевої недостатності. Втім, патологоанатоми заявляли, що причиною стало передозування ліків.

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Нагадаємо, на початку 2023 року померла єдина донька Елвіса Преслі Ліза Марі.

Також Фокус писав про фільм "Елвіс" з Остіном Батлером у головній ролі.