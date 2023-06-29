Блейк Лайвли раскритиковали из-за запуска нового бизнеса

Многодетная мама, которая не употребляет алкоголь, решила продавать спиртные напитки своим фанатам.

Related video

35-летняя американская актриса Блейк Лайвли запустила новый бизнес. Об этом она сообщила в Instagram с более чем 40 млн подписчиков.

Звезда сериала "Сплетница" вышла на рынок алкогольной продукции, создав напиток "Betty Buzz".

После первой презентации своей коллекции низкокалорийных миксеров в сентябре 2021 года, многодетная мама, которая сама не употребляет алкоголь, теперь выпустила трио алкогольных консервированных коктейлей RTD, каждый из которых имеет содержание 4,5% спирта и изготовлен с использованием газированной воды и настоящего сока. Как сообщается, напитки не содержат искусственных ароматизаторов, красителей и подсластителей.

Объявляя о запуске Betty Booze на своей странице в Instagram, Лайвли написала: "Пить — это не мое дело. Но черт возьми, вкус есть. Домашние рецепты. Настоящие фрукты. Настоящие ингредиенты. Качественная выпивка. Без д*рьма. Также реальная экономия времени. Вот почему я действительно это сделала".

Блейк Лайвли

"Как вы можете продавать/создавать продукт, который вы открыто не потребляете сами? 😂", "Это так неприятно, когда знаменитости, которые не употребляют, вдруг рекламируют алкоголь", "Какой запутанный способ рекламировать свой алкоголь, говоря, что пить — это не твое дело..." — пишут в комментариях подписчики Блейк Лайвли.

Новый бизнес Блейк Лайвли

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Напомним, Блейк Лайвли заметили на съемках нового фильма.

Также Фокус писал о критике такого же бизнеса Дженнифер Лопес.