Король и королева Великобритании решили сменить место жительства

Переезд запланирован на 2027 год, когда в Букингемском дворце закончится крупнейшая 10-летняя реконструкция.

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Несмотря на то, что король Чарльз III и королева Камилла не хотели покидать свой особняк Кларенс-хаус и переезжать в официальную резиденцию монархов, Букингемский дворец, похоже, что все же это решение принято. Однако сделано это будет не сейчас, пишет Hello.

Переезд запланирован на 2027 год, когда закончится 10-летний капитальный ремонт и будут приведені в порядок их апартаменты в северном крыле.

"Инфраструктура здания нуждается в срочном капитальном ремонте, чтобы предотвратить долгосрочный ущерб зданию и его содержимому. Самый экономически эффективный способ заменить эти основные услуги и обеспечить пригодность Дворца для использования в течение следующих 50 лет — это выполнить поэтапную программу работ в течение десяти лет", – говорилось на сайте королевской семьи.

Проект стоимостью 369 миллионов фунтов стерлингов начался, когда королева Елизавета II была жива, и теперь ее сын Чарльз курирует этот вопрос. Он следит за тем, чтобы ремонт соответствовал требованиям будущего дворца, и даже отключил отопление в доме, чтобы помочь сократить расходы и выбросы.

В Букингемском дворце 775 комнат.

Букингемский дворец – официальная резиденция британских монархов Фото: Скриншот

Знатоки королевской семьи уверены, что пара будет скучать по Кларенс-хаус, где они прожили 20 лет. Это здание, внесенное в список памятников архитектуры I степени, было домом для бабушки Чарльза III, королевы-матери, в течение 50 лет, пока она не скончалась в 2002-м.

Неясно, сохранит ли Чарльз Кларенс-хаус в качестве второстепенного места для проживания или пустить туда жить членов семьи.

Кроме лондонских резиденций, у монарха есть множество домов по всей стране, в частности загородный дом Highgrove House, где он любит проводить выходные и разбил там роскошный сад. Когда Чарльз впервые переехал в Хайгроув, там, как говорили, был не более чем заброшенный огород, несколько дуплистых дубов и несколько пастбищ, но под его бдительным присмотром он преобразился до неузнаваемости и теперь принимает около 37 тысяч посетителей в год. Сад состоит из различных "открытых комнат" с потрясающими цветочными дорожками, садовыми фигурками и деревьями.

Ранее Фокус писал, что король Чарльз хочет наладить отношения с младшим сыном, принцем Гарри, и его женой.