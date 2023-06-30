Не только Иван: как назвать мальчика в июле 2023 года

Ребенка можно назвать на честь исторических фигур, которых почитают в этот период.

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Для родителей мальчиков, рожденных в июле, есть, как минимум, два варианта выбора имени — Владимир и Иван. О причинах такого выбора и других вариантах рассказывает Фокус.

7 июля отмечают Рождество Крестителя Господня пророка Иоанна (в народе — Ивана Купала). Этот праздник сопровождается рядом традиций, среди которых поиск папоротника в лесу, который поможет понимать язык животных и стать счастливым и богатым.

28 июля князь Владимир Великий крестил Киевскую Русь. Поэтому этот праздник является важным как для церкви, так и для государства в целом.

Мальчиков, рожденных 7 и 28 июля, можно назвать в соответствии с именами исторических фигур, которых в этот день вспоминают и почитают. Однако есть еще несколько вариантов имен для малышей, рожденных в середине лета.

Ребенок Фото: unsplash.com

В июле самыми популярными именами по святцам являются: Алексей, Александр, Антоний, Андрей, Афанасий, Петр, Павел.

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Напомним, как назвать девочку, рожденную в июле 2023 года.

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