Не тільки Іван: як назвати хлопчика в липні 2023 року

Дитину можна назвати відповідно до історичних постатей, яких шанують у цей період.

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Для батьків хлопчиків, народжених у липні, є, як мінімум, два варіанти вибору імені — Володимир та Іван. Про причини такого вибору та інші варіанти розповідає Фокус.

7 липня відзначають Різдво Хрестителя Господнього пророка Іоанна (в народі — Івана Купала). Це свято супроводжується низкою традицій, серед яких пошук папороті в лісі, яка допоможе розуміти мову тварин та стати щасливим і багатим.

28 липня князь Володимир Великий хрестив Київську Русь. Тому це свято є важливим як для церкви, так і для держави в цілому.

Хлопчиків, народжених 7 і 28 липня, можна назвати відповідно до імен історичних постатей, яких цього дня згадують та шанують. Проте є ще кілька варіантів імен для малюків, народжених всередині літа.

Дитина Фото: unsplash.com

У липні найпопулярнішими іменами по святцях є: Олексій, Олександр, Антоній, Андрій, Афанасій, Петро, Павло.

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Нагадаємо, як назвати дівчинку, народжену в липні 2023.

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