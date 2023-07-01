1 июля 2023 года: Леонтия, Ипатия и Феодула — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя тратить большие суммы денег и лениться.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Святые жили в I веке нашей эры и были военными в римском войске. Они приняли христианство и за это были подданы жестоким пыткам, а вскоре их распяли.

Что нельзя делать 1 июля:

тратить большие суммы денег;

ругаться и злословить;

лениться.

Народные приметы и поверья:

нет росы утром — будет дождливый день;

жара с самого утра – к ясному дню;

много осадков — зима будет снежной;

утренний туман — к жаре после полудня.

День ангела празднуют:

Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей, Платон, Роман, Николай.

Родились в этот день:

1961 год — принцесса Диана, принцесса Уэльская, первая супруга принца Чарльза.

1967 год — Памела Андерсон, канадская фотомодель, актриса.

Также в этот день:

1569 год – подписана Люблинская уния о создании Речи Посполитой;

1858 год – Чарльз Дарвин в Лондоне впервые представил свою теорию эволюции;

1911 год — польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово "витамин";

1936 год — в Нью-Йорке вышел роман Маргарет Митчел "Унесенные ветром";

1961 год – в Торонто открыли памятник Тарасу Шевченко;

2014 год — Верховная Рада Украины основала орден Героев Небесной Сотни.