1 июля 2023 года: Леонтия, Ипатия и Феодула — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя тратить большие суммы денег и лениться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Святые жили в I веке нашей эры и были военными в римском войске. Они приняли христианство и за это были подданы жестоким пыткам, а вскоре их распяли.
Что нельзя делать 1 июля:
- тратить большие суммы денег;
- ругаться и злословить;
- лениться.
Народные приметы и поверья:
- нет росы утром — будет дождливый день;
- жара с самого утра – к ясному дню;
- много осадков — зима будет снежной;
- утренний туман — к жаре после полудня.
День ангела празднуют:
Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей, Платон, Роман, Николай.
Родились в этот день:
1961 год — принцесса Диана, принцесса Уэльская, первая супруга принца Чарльза.
1967 год — Памела Андерсон, канадская фотомодель, актриса.
Также в этот день:
1569 год – подписана Люблинская уния о создании Речи Посполитой;
1858 год – Чарльз Дарвин в Лондоне впервые представил свою теорию эволюции;
1911 год — польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово "витамин";
1936 год — в Нью-Йорке вышел роман Маргарет Митчел "Унесенные ветром";
1961 год – в Торонто открыли памятник Тарасу Шевченко;
2014 год — Верховная Рада Украины основала орден Героев Небесной Сотни.