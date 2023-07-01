1 липня 2023 року: Леонтія, Іпатія та Феодула — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна витрачати великі суми грошей і лінуватися.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула. Святі жили в I столітті нашої ери і були військовими в римському війську. Вони прийняли християнство і за це були піддані жорстоким тортурам, а незабаром їх розіп'яли.

Що не можна робити 1 липня:

витрачати великі суми грошей;

лаятися і злословити;

лінуватися.

Народні прикмети та повір'я:

немає роси вранці — буде дощовий день;

спека з самого ранку — до ясного дня;

багато опадів — зима буде сніжною;

ранковий туман — до спеки після полудня.

День ангела святкують:

Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій, Платон, Роман, Микола.

Народилися в цей день:

1961 рік — принцеса Діана, принцеса Уельська, перша дружина принца Чарльза.

1967 рік — Памела Андерсон, канадська фотомодель, актриса.

Також цього дня:

1569 рік — підписано Люблінську унію про створення Речі Посполитої;

1858 рік — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції;

1911 рік — польський біохімік Казимир Функ уперше використав слово "вітамін";

1936 рік — у Нью-Йорку вийшов роман Маргарет Мітчел "Віднесені вітром";

1961 рік — у Торонто відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку;

2014 рік — Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.