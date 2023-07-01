Дорогой хвост и почасовая оплата: "настоящая" русалка рассказала о своей работе (фото)

28-летняя Фелиция Флаэрти уже четыре года играет роль русалки. По ее словам – это отличная работа, с которой может справиться любой.

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После выхода на экраны ремейка диснеевской "Русалочки", популярность всего, что связано с мифическими сиренами, выросла во стократ. И 28-летняя Фелиция Флаэрти, одна из профессиональных русалок, которая выступает в парках развлечений и участвует в рекламных кампаниях, рассказала о своей работе. Об этом пишет Daily Star.

Фелиция из Тампы, Флорида, работает русалкой уже четыре года. По ее словам, это отличная работа, и она уверена, что с ней справится любой.

Фелиция Флаэрти в образе русалки Фото: Instagram feliciawithfins

Девушка зарабатывает 300 долларов в час. До того как стать русалкой, она работала моделью и актрисой, а также была лицом крупной сети парикмахерских в США.

Фелиция не использует никакого специального оборудования, кроме большого силиконового хвоста, который стоит более трех тысяч долларов. В детстве она была в школьной программе по плаванию и с возрастом научилась задерживать дыхание на три минуты. Фелиция работала спасателем и обучала плаванию малышей.

Фелиция Флаэрти и один из ее русалочьих хвостов Фото: Instagram feliciawithfins

В 2018 году она стала сертифицированным аквалангистом и фридайвером, а в июле 2018 года снялась в подводной рекламе компании по производству матрасов. Она даже спускалась на 27 метров к затонувшему кораблю для фотосессии.

"Чудо, трепет и вдохновение, которые я разделяю с помощью перформанса в образе русалки или во время съемки под водой, не похожи ни на что другое, что я испытывала. Когда я просто плаваю, мне кажется, что чего-то не хватает, будто я никуда не двигаюсь. Любой может быть русалкой, кем бы он ни был. Мой хвост — моя вторая кожа", — призналась Фелиция.

Фелиция Флаэрти в образе русалки Фото: Instagram feliciawithfins

Она является частью растущего сообщества русалок и водяных, которые либо являются профессионалами, либо просто делают это, чтобы пообщаться и стать активными.

Фелиция призналась, что "бизнес русалок" процветает, особенно после выхода ремейка "Русалочки" Диснея. И ее самый эффектный трюк, который приводит зрителей в восторг: "пузырьковые поцелуи".

Пузырьковые поцелуи

"Мне нравится быть профессиональной русалкой из-за радости, которую я приношу другим", — призналась девушка. По ее словам, дети приходят в полный восторг и посылают воздушные поцелуи в ответ.

Фелиция Флаэрти в образе русалки

Напомним, ранее в июне этого года группа рыбаков из города Агуадилья в Пуэрто-Рико сняли на видео существо, которое, как они считают, было русалкой.

В опубликованном ролике видно, в море движется синее светящееся пятно и в воде мелькает стройный силуэт, похожий на человека. Слышно, как один из рыбаков восклицает: "Смотрите! Смотрите! Там что-то есть! Она что поет?".

Видеоролик быстро стал вирусным и набрал несколько сотен тысяч просмотров.