Слышали как поет: рыбаки сняли русалку "со светящимися глазами" (видео)

Рыбаки сняли ролик, на котором видно как морская вода светится голубым и зеленым цветом, а из нее появляется фигура, похожая на человека. Видео быстро стало вирусным и набрало более 700 тысяч просмотров.

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Жуткое видео заставило пользователей социальных сетей задуматься о существовании русалок после того, как в воде была замечена человекоподобная фигура. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел у побережья города Агуадилья в Пуэрто-Рико и был запечатлен группой рыбаков.

В ролике видно, как небольшой участок моря светится в темноте синим и зеленым светом. Когда рыбаки приближаются к воде таинственная фигура, похожая на человека, на короткую секунду показывается из воды. В то время как волны бьются о рыбацкую лодку, стройная, удлиненная тень движется вправо от камеры. Движение похоже на ходьбу человека.

Было слышно, как один из рыбаков кричит: "Смотрите! Смотрите! Там что-то есть! Она что поет?"

Зрители были заинтригованы необычным зрелищем и поделились своими мыслями в комментариях.

"Похоже на русалку или сирену. Думаю они делают голубой круговой свет под водой Глаза прямо святятся", — написал один из пользователей TikTok.

Видео быстро стало вирусным и набрало более 700 тысяч просмотров.

Ранее Фокус писал, что дайвер нашел огромный зуб акулы-мегалодона. Майкл Настасио занимался их поисками 12 лет. Мегалодоны были самыми крупными из когда-либо существовавших акул и встречались по всему миру. Их длина могла достигать более 18 метров, а каждый из их зубов был размером с ладонь взрослого человека.

Также сообщалось, что акулу проглотило гигантское морское чудовище. Капитан рыболовецкой компании Джон Броссар и его команда пытались поймать на удочку рыбу, но существо, которое плавало под их лодкой, выпрыгнуло из воды и ухватило их добычу.