Чули як співає: рибалки зняли русалку "з очима, що світяться" (відео)

Рибалки зняли ролик, на якому видно як морська вода світиться блакитним і зеленим кольором, а з неї з'являється фігура, схожа на людину. Відео швидко стало вірусним і набрало понад 700 тисяч переглядів.

Related video

Моторошне відео змусило користувачів соціальних мереж замислитися про існування русалок після того, як у воді було помічено людиноподібну фігуру. Про це пише Daily Star.

Інцидент стався біля узбережжя міста Агуаділья в Пуерто-Рико і був зафіксований групою рибалок.

У ролику видно, як невелика ділянка моря світиться в темряві синім і зеленим світлом. Коли рибалки наближаються до води, таємнича фігура, схожа на людину, на коротку секунду показується з води. У той час як хвилі б'ються об рибальський човен, струнка, видовжена тінь рухається праворуч від камери. Рух схожий на ходьбу людини.

Було чутно, як один із рибалок кричить: "Дивіться! Дивіться! Там щось є! Вона що співає?"

Глядачі були заінтриговані незвичайним видовищем і поділилися своїми думками в коментарях.

"Схоже на русалку або сирену. Думаю вони роблять блакитне кругове світло під водою. Очі прямо святяться", — написав один із користувачів TikTok.

Відео швидко стало вірусним і набрало понад 700 тисяч переглядів.

Раніше Фокус писав, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їх пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також повідомлялося, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води й вхопила їхню здобич.