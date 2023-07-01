Дорогий хвіст і погодинна оплата: "справжня" русалка розповіла про свою роботу (фото)

28-річна Феліція Флаерті вже чотири роки грає роль русалки. За її словами — це чудова робота, з якою може впоратися будь-хто.

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Після виходу на екрани рімейку діснеївської "Русалоньки" популярність усього, що пов'язано з міфічними сиренами, зросла в стократ. І 28-річна Феліція Флаерті, одна з професійних русалок, яка виступає в парках розваг і бере участь у рекламних кампаніях, розповіла про свою роботу. Про це пише Daily Star.

Феліція з Тампи, Флорида, працює русалкою вже чотири роки. За її словами, це чудова робота, і вона впевнена, що з нею впорається будь-хто.

Феліція Флаерті в образі русалки Фото: Instagram feliciawithfins

Дівчина заробляє 300 доларів на годину. До того як стати русалкою, вона працювала моделлю і актрисою, а також була обличчям великої мережі перукарень у США.

Феліція не використовує жодного спеціального обладнання, окрім великого силіконового хвоста, який коштує понад три тисячі доларів. У дитинстві вона була в шкільній програмі з плавання і з віком навчилася затримувати дихання на три хвилини. Феліція працювала рятувальником і навчала плавання малюків.

Феліція Флаерті та один з її русалочих хвостів Фото: Instagram feliciawithfins

У 2018 році вона стала сертифікованим аквалангістом і фрідайвером, а в липні 2018 року знялася в підводній рекламі компанії з виробництва матраців. Вона навіть спускалася на 27 метрів до затонулого корабля для фотосесії.

"Диво, трепет і натхнення, які я поділяю за допомогою перформансу в образі русалки або під час знімання під водою, не схожі ні на що інше, що я відчувала. Коли я просто плаваю, мені здається, що чогось не вистачає, ніби я нікуди не рухаюся. Будь-хто може бути русалкою, ким би він не був. Мій хвіст — моя друга шкіра", — зізналася Феліція.

Феліція Флаерті в образі русалки Фото: Instagram feliciawithfins

Вона є частиною зростаючої спільноти русалок і водяних, які або є професіоналами, або просто роблять це, щоб поспілкуватися і стати активними.

Феліція зізналася, що "бізнес русалок" процвітає, особливо після виходу рімейку "Русалоньки" Діснея. І її найефектніший трюк, який приводить глядачів у захват: "бульбашкові поцілунки".

Бульбашкові поцілунки

"Мені подобається бути професійною русалкою через радість, яку я приношу іншим", — зізналася дівчина. За її словами, діти приходять у повний захват і посилають повітряні поцілунки у відповідь.

Феліція Флаерті в образі русалки

Нагадаємо, раніше в червні цього року група рибалок із міста Агуаділья в Пуерто-Ріко зняли на відео істоту, яка, як вони вважають, була русалкою.

В опублікованому ролику видно, як у морі рухається синя пляма, що світиться, і у воді миготить стрункий силует, схожий на людину. Чути, як один із рибалок вигукує: "Дивіться! Дивіться! Там щось є! Вона що співає?".

Відеоролик швидко став вірусним і набрав кілька сотень тисяч переглядів.