Леонардо Ди Каприо заметили с таинственной незнакомкой (фото)

Оскароносный актер спровоцировал слухи о новом романе.

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48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо провел время с таинственной женщиной. Об этом пишет Page Six.

Звезда фильма "Остров проклятых" накануне прибыл в Хэмптон на вертолете в компании таинственной женщины. Ди Каприо был одет в повседневном стиле: белая футболка, шорты и кроссовки, бейсболка и солнцезащитные очки.

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Тем временем его загадочная спутница была в укороченных брюках и туфлях на каблуках в сочетании с черной кожаной курткой-бомбером. Она добавила к образу кепку.

После приземления в Нью-Йорке охрана помогла дуэту загрузить свой багаж в черный внедорожник, прежде чем они поехали в направлении Хэмптона.

Это произошло почти через неделю после того, как Ди Каприо провел время в Париже с моделью Нилам Гилл и близким другом Тоби Магуайром.

Напомним, Леонардо Ди Каприо пробовал встречаться с моделью Джиджи Хадид, однако они решили остаться друзьями.

Также Фокус писал о летнем отдыхе Леонардо Ди Каприо на роскошной яхте за несколько миллиардов гривен.