Леонардо Ді Капріо помітили з таємничою незнайомкою (фото)

Оскароносний актор спровокував чутки про новий роман.

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48-річний американський актор Леонардо Ді Капріо провів час із таємничою жінкою. Про це пише Page Six.

Зірка фільму "Острів проклятих" напередодні прибув у Гемптон на гелікоптері в компанії таємничої жінки. Ді Капріо був одягнений у повсякденному стилі: біла футболка, шорти та кросівки, бейсболка та сонцезахисні окуляри.

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Тим часом його загадкова супутниця була в укорочених штанах і туфлях на підборах у поєднанні з чорною шкіряною курткою-бомбером. Вона додала до образу кепку.

Після приземлення в Нью-Йорку охорона допомогла дуету завантажити свій багаж у чорний позашляховик, перш ніж вони поїхали в напрямку Гемптона.

Це сталося майже через тиждень після того, як Ді Капріо провів час у Парижі з моделлю Нілам Гілл і близьким другом Тобі Магвайром.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо пробував зустрічатися з моделлю Джіджі Хадід, проте вони вирішили залишитися друзями.

Також Фокус писав про літній відпочинок Леонардо Ді Капріо на розкішній яхті за кілька мільярдів гривень.