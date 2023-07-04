4 июля 2023 года: мученика Иулиана — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя рубить липовые деревья и обманывать родных.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мученика Иулиана Тарсийского. Он был сыном сенатора-язычника, мать его исповедовала христианство. Иулиан вместе с матерью был подвергнут жестоким пыткам за отказ отречься от Господа.
Что нельзя делать 4 июля:
- рубить липовые деревья и обрывать цвет липы;
- обманывать родных;
- лениться делать домашние дела.
Народные приметы и поверья:
- медленно высыхает ночная роса – ждите дождь;
- долго гремит гром — плохая примета;
- стягиваются облака — непогода затянется надолго;
- камни покрываются влагой — к скорым осадкам.
День ангела празднуют:
Алексей, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Феодор, Юлиан, Юлий.
Также в этот день:
1630 год — Тарас Трясило под Переяславом побеждает поляков;
1776 год — принята Декларацию независимости США;
1865 год — вышло первое издание Льюиса Кэррола "Алиса в Стране Чудес";
1917 год — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины.