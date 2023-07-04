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Стиль жизни

4 июля 2023 года: мученика Иулиана — что сегодня нельзя делать?

Иулиан Тарсийский
Иулиан Тарсийский

Сегодня нельзя рубить липовые деревья и обманывать родных.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мученика Иулиана Тарсийского. Он был сыном сенатора-язычника, мать его исповедовала христианство. Иулиан вместе с матерью был подвергнут жестоким пыткам за отказ отречься от Господа.

Что нельзя делать 4 июля:

  • рубить липовые деревья и обрывать цвет липы;
  • обманывать родных;
  • лениться делать домашние дела.

Народные приметы и поверья:

  • медленно высыхает ночная роса – ждите дождь;
  • долго гремит гром — плохая примета;
  • стягиваются облака — непогода затянется надолго;
  • камни покрываются влагой — к скорым осадкам.

День ангела празднуют:

Алексей, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Феодор, Юлиан, Юлий.

Также в этот день:

1630 год — Тарас Трясило под Переяславом побеждает поляков;

1776 год — принята Декларацию независимости США;

1865 год — вышло первое издание Льюиса Кэррола "Алиса в Стране Чудес";

1917 год — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины.