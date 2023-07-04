4 липня 2023 року: мученика Іуліана — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна рубати липові дерева й обманювати рідних.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Іуліана Тарсійського. Він був сином сенатора-язичника, мати його сповідувала християнство. Іуліана разом із матір'ю було піддано жорстоким тортурам за відмову зректися Господа.

Що не можна робити 4 липня:

рубати липові дерева й обривати цвіт липи;

обманювати рідних;

лінуватися робити домашні справи.

Народні прикмети та повір'я:

повільно висихає нічна роса — чекайте дощу;

довго гримить грім — погана прикмета;

стягуються хмари — негода затягнеться надовго;

камені покриваються вологою — до швидких опадів.

День ангела святкують:

Олексій, Анастасія, Антоній, Василина, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Павло, Феодор, Юліан, Юлій.

Також цього дня:

1630 рік — Тарас Трясило під Переяславом перемагає поляків;

1776 рік — ухвалено Декларацію незалежності США;

1865 рік — вийшло перше видання Льюїса Керрола "Аліса в Дивокраї";

1917 рік — виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.