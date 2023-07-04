Дети Брэда Питта и Анджелины Джоли были замечены на прогулке (фото)

Четверо подростков наслаждались прогулкой под калифорнийским солнцем.

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19-летний Пакс, 18-летняя Захара, 17-летняя Шайло и 14-летний Нокс были сфотографированы, когда они зашли в кафе Maru Coffee за холодными напитками в Лос-Фелиз. Об этом пишет PageSix.

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Шайло держала холодный чай в одной руке и кофе со льдом в другой, одетая в красную толстовку с капюшоном Stüssy, черные обрезанные джинсовые шорты и черные высокие кроссовки Converse.

Пакс и Нокс были одинаково одеты в футболки и темные штаны, хотя старший брат надел ожерелье с подвеской в ​​форме инопланетянина и солнцезащитные очки. Между тем, Захара оставалась сдержанной в черной толстовке, синих джинсах и закрывала лицо черной маской.

Двое других детей бывшей звездной пары — 21-летний Мэддокс и 14-летняя Вивьен — не были замечены на семейной прогулке.

59-летний Питт и 48-летняя Джоли вместе воспитывали шестерых детей, пока не расстались в 2016 году после 12 лет брака. Американская актриса и общественный деятель подала на развод через несколько дней после того, как в том же году Брэд якобы подрался с ней и их детьми на частном самолете. Питта обвинили в том, что он "душил и ударил" их сына Мэддокса во время полета из Франции в Соединенные Штаты, хотя против него так и не было выдвинуто никаких обвинений. Звезда "Вавилона" отверг обвинения.

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли в Нью-Йорке выгуляла стильные тренчи и провела время са взрослыми детьми.