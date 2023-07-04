Дітей Бреда Пітта й Анджеліни Джолі помітили на прогулянці (фото)

Четверо підлітків насолоджувалися прогулянкою під каліфорнійським сонцем.

Related video

19-річний Пакс, 18-річна Захара, 17-річна Шайло і 14-річний Нокс були сфотографовані, коли вони зайшли в кафе Maru Coffee за холодними напоями в Лос-Феліз. Про це пише PageSix.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Шайло тримала холодний чай в одній руці і каву з льодом в іншій, одягнена в червону толстовку з капюшоном Stüssy, чорні обрізані джинсові шорти і чорні високі кросівки Converse.

Пакс і Нокс були однаково вдягнені у футболки та темні штани, хоча старший брат одягнув намисто з підвіскою у формі інопланетянина та сонцезахисні окуляри. Тим часом Захара залишалася стриманою в чорній толстовці, синіх джинсах і закривала обличчя чорною маскою.

Двоє інших дітей колишньої зіркової пари — 21-річний Меддокс і 14-річна Вів'єн — не були помічені на сімейній прогулянці.

59-річний Пітт і 48-річна Джолі разом виховували шістьох дітей, поки не розлучилися 2016 року після 12 років шлюбу. Американська акторка і громадський діяч подала на розлучення за кілька днів після того, як того ж року Бред нібито побився з нею та їхніми дітьми на приватному літаку. Пітта звинуватили в тому, що він "душив і вдарив" їхнього сина Меддокса під час польоту з Франції до Сполучених Штатів, хоча проти нього так і не висунули жодних звинувачень. Зірка "Вавилона" відкинув звинувачення.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі в Нью-Йорку вигуляла стильні тренчі і провела час з дорослими дітьми.