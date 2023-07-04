Арнольд Шварценеггер считает, что "Терминатор" становится реальностью

Актер высказался об опасности от ИИ.

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75-летний американский актер и политик Арнольд Шварценеггер считает "Терминатор" пророческим фильмом. Об этом пишет People.

Выступая на мероприятии под названием "Вечер с Арнольдом Шварценеггером" в Лос-Анджелесе, Шварценеггер заявил, что мир искусственного интеллекта, который был предсказан в фильмах "Терминатор", "стал реальностью".

"Сегодня все боятся этого, куда это зайдет", — сказал актер о состоянии ИИ в 2023 году. "И в этом фильме, в "Терминаторе", мы говорим о том, что машины начинают осознавать себя и берут верх".

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Актер также похвалил режиссера серии фильмов Джеймса Кэмерона за его "необыкновенный" сценарий, отметив, что когда фильм дебютировал в 1984 году, они "только задели поверхность" ИИ.

"Терминатор" Фото: Скриншот

"Теперь, в течение десятилетий, это стало реальностью", — продолжил актер. "Так что это больше не фантастика или футуристика. Сегодня оно здесь. Итак, это чрезвычайное произведение Джеймса Кэмерона".

"Терминатор" Фото: Скриншот

В картине 1984 года Арнольд Шварценеггер сыграл киборга, посланного из будущего для миссии убить Сару Коннор, которую сыграла актриса Линда Хемильтон.

Напомним, Шварценеггер отправился на велопрогулку со своей возлюбленной.

Также Фокус писал о ежедневном меню Арнольда Шварценеггера.