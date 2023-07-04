Арнольд Шварценеггер вважає, що "Термінатор" стає реальністю

Актор висловився про небезпеку від ШІ.

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75-річний американський актор та політик Арнольд Шварценеггер вважає "Термінатор" пророчим фільмом. Про це пише People.

Виступаючи на заході під назвою "Вечір з Арнольдом Шварценеггером" у Лос-Анджелесі, Шварценеггер заявив, що світ штучного інтелекту, який був передбачений у фільмах "Термінатор", "став реальністю".

"Сьогодні всі бояться цього, куди це зайде", — сказав актор про стан ШІ у 2023 році. "І в цьому фільмі, в "Термінаторі", ми говоримо про те, що машини починають усвідомлювати себе і беруть верх".

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Актор також похвалив режисера серії фільмів Джеймса Кемерона за його "надзвичайний" сценарій, зазначивши, що коли фільм дебютував у 1984 році, вони "лише зачепили поверхню" ШІ.

"Термінатор" Фото: Скриншот

"Тепер, протягом десятиліть, це стало реальністю", — продовжив актор. "Тож це більше не фантастика чи футуристика. Сьогодні воно тут. Отже, це надзвичайний твір Джеймса Кемерона".

"Термінатор" Фото: Скриншот

У картині 1984 року Арнольд Шварценеггер зіграв кіборга, посланого з майбутнього для місії вбити Сару Коннор, яку зіграла акторка Лінда Гамільтон.

Нагадаємо, Шварценеггер відправився на велопрогулянку зі своєю коханою.

Також Фокус писав про щоденне меню Арнольда Шварценеггера.