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Стиль жизни

Люпита Нионго показала стильный твидовый комплект от Chanel

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Фото: Getty Images | Люпита Нионго

Звезда "Черной Пантеры" часто выбирает наряды модного дома для светских выходов.

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40-летняя кенийско-мексиканская актриса Люпита Нионго, известная по фильмам "12 лет рабства", "Черная Пантера" и "Звездные войны: Скайуокер. Восток", выглядела шикарно на показе Chanel Paris Fashion Week. Об этом пишет Daily Mail.

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На знаменитости был блестящий твидовый костюм, состоящий из лавандового жакета без рукавов с золотыми пуговицами и коротких шорт. Образ Люпиты взят из коллекции Chanel Resort 2023. Роскошный ансамбль звезда экранов дополнила большими солнцезащитными очками в форме кошачьих глаз, черными туфлями на каблуке классической сумочкой Chanel фиолетового цвета.

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Люпита Нионго
Фото: Getty Images

Французский дом моды решил продвигать показ коллекции Haute Couture Fall/Winter 2023/2024, несмотря на то, что Париж потрясли шесть ночей протестов после того, как 17-летний мальчик был застрелен в упор полицейским во время остановка движения. Тысячи были арестованы с начала протестов, и около 45 000 офицеров были развернуты по всей стране, чтобы попытаться подавить беспорядки.

Ранее Фокус писал, что Люпита Нионго появилась на красной дорожке с татуировками на голове и анатомическом корсете.