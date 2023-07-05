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Стиль життя

Люпіта Ніонго показала стильний твідовий комплект від Chanel

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Фото: Getty Images | Люпіта Ніонго

Зірка "Чорної Пантери" часто вибирає вбрання модного будинку для світських виходів.

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40-річна кенійсько-мексиканська акторка Люпіта Ніонго, відома за фільмами "12 років рабства", "Чорна Пантера" і "Зоряні війни: Скайвокер. Схід", мала шикарний вигляд на показі Chanel Paris Fashion Week. Про це пише Daily Mail.

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На знаменитості був блискучий твідовий костюм, що складався з лавандового жакета без рукавів із золотими ґудзиками і коротких шортів. Образ Люпіти взято з колекції Chanel Resort 2023. Розкішний ансамбль зірка екранів доповнила великими сонцезахисними окулярами у формі котячих очей, чорними туфлями на підборах і класичною сумочкою Chanel фіолетового кольору.

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Люпіта Ніонго
Фото: Getty Images

Французький дім моди вирішив просувати показ колекції Haute Couture Fall/Winter 2023/2024, незважаючи на те, що Париж вразили шість ночей протестів після того, як 17-річного хлопчика впритул застрелив поліційській під час зупинки руху. Тисячі були заарештовані з початку протестів, і близько 45 000 офіцерів були розгорнуті по всій країні, щоб спробувати придушити заворушення.

Раніше Фокус писав, що Люпіта Ніонго з'явилася на червоній доріжці з татуюваннями на голові й анатомічному корсеті.