Кейт Миддлтон дала принцу Уильяму все, чего у него не было в детстве, — эксперт

Отмечается, что родители Кейт Миддлтон подарили Уильяму вторую семью.

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Бывший королевский корреспондент ВВС Дженни Бонд рассказала, что отношения принца Уэльского с Кейт Миддлтон "основаны на дружбе, страсти и взаимном уважении". Об этом пишет журнал "ОК".

Эксперт сказала, что принц Уильям нашел вторую семью в лице Майкла и Кэрол Миддлтон, которые относятся к королевской семье, как к своим.

"[Уильям] может расслабиться с ними, доверять им и быть самим собой так, как он может делать только с очень немногими другими", — утверждает эксперт.

После свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году Кэрол и Майкл были приглашены в лоно королевской семьи и были среди гостей, приглашенных на коронацию короля Чарльза и королевы Камиллы в прошлом месяце.

Более того, эксперт подчеркнул, как женщины в жизни Уильяма "помогли сделать его тем мужчиной, которым он является".

"Влияние его матери по-прежнему очень заметно в непринужденной и неформальной манере, в которой он общается с людьми, и в его решимости помогать людям менее обеспеченным, чем он сам, в частности, бездомным", — пояснила Дженни.

Принцесса Диана и король Чарльз с сыновьями Фото: Getty Images

Также Дженни добавила, что принц Уильям знает свою жену Кейт уже 20 лет, что больше, чем Диана была в его жизни. Уильям испытывает "глубокую любовь и уважение" к Кейт и "гордится" тем, как она преуспевает в своей новой роли принцессы Уэльской.

Продолжая обсуждение самых важных женщин в жизни Уильяма, Дженни также отметила, что королевская особа была особенно близка со своей покойной бабушкой королевой Елизаветой.

После ее смерти в возрасте 96 лет в сентябре прошлого года Уильям опубликовала эмоциональное заявление, в котором подчеркнул, что бывший монарх был рядом с ним в его "самые счастливые моменты" и "самые печальные дни его жизни".

Также Фокус писал, как Кейт Миддлтон готовится к роли королевы.