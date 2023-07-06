"Я попрощалась с жизнью", – певица Христина Соловий о ночной ракетной атаке на Львов

Артистка призвала не игнорировать тревогу и в случае опасности бежать в укрытия.

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В ночь на 6 июля российская армия ударила крылатыми ракетами "Калибр" по Львову, попав в жилой дом. В результате атаки погибли четыре человека, пострадали более трех десятков жителей, повреждено 35 домов. Украинская певица Христина Соловий записала видео, в котором рассказала, что в результате удара была повреждена и ее квартира: ударной волной выбило окна. Ролик она разместила у себя на странице в соцсетях.

Артистка отметила, что после случившегося получила очень много вопросов и слов поддержки.

"Со мной все хорошо, спасибо вам. Весь двор усыпал обломками стекла с окон, но дети уже играют на площадке. И я под этот шум понемножку прихожу в себя. Но ночью было очень страшно. В какой-то момент я попрощалась с жизнью", – отметила она.

Христина подчеркнула, что есть люди, которые пострадали от действий страны-террориста, и они нуждаются в поддержке и помощи, а также акцентировала на важности взаимной поддержки друг друга и донатах для ВСУ, поскольку сейчас нет ничего важнее этой войны и нашей победы.

"Держитесь, пожалуйста, берегите друг друга и не ленитесь ходить в бомбоубежище, если оно есть в вашем доме или поблизости. Слава Украине!" – заявила певица.

"Мы должны бороться и поддерживать наших защитников, а весь гнев к врагу превратить в собственную силу и мощь", – добавила она в подписи к видео.

Ранее Фокус писал, что ОВА обновила сведения о жертвах ракетного удара по Львову, а также о том, что во время атаки часть убежищ не работали.