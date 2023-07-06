Данные были неточными: ОВА обновила сведения о жертвах ракетного удара по Львову

В результате массированного обстрела погибли четверо человек, а самой молодой жертве 32 года. По данным мэрии, за медицинской помощью обратились 40 человек.

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Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что предыдущие данные о погибших в результате российской ракетной атаки на Львов были неточными. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

По его словам, из-за очередного военного преступления ВС РФ в ночь на 6 июля во Львове погибли 4 человека:

Анастасия, 32 года;

Мирослава, 60 лет, мама Анастасии;

Михаил, 35 лет;

Ирина, 63 года.

Козицкий отметил, что предыдущие данные были записаны из показаний соседей.

"Прошу прощения за неточность. Вечная память тем, кого мы лишились. Болит за всех. Отомстим!" — отметил глава Львовской ОВА.

Также отметим, что в мэрии Львова заявили, что за медицинской помощью обратились 40 пострадавших от ракетного удара.

"Как сообщила руководитель управления здравоохранения Марта Матюшко, 4 пострадавших остаются в больнице святого Луки, и 1 – в больнице святого Пантелеймона. Состояние госпитализированных – средней тяжести. Еще 35 пострадавших после оказанной медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение", — сказано в сообщении.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что во Львове были повреждены более 30 домов, более 25 квартир, 10 общежитий, два вуза, дом ребенка, санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове. В целом 150 абонентов остаются без электроснабжения.

Кроме того, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что ракеты, которые атаковали Львов, сначала летели на Киев. "Калибры", которые российские оккупанты выпустили из акватории Черного моря, пыталась уничтожить авиация. Большинство ракет уничтожили именно в западной части страны.