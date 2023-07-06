Дані були неточними: ОВА оновила відомості про жертв ракетного удару по Львову

Унаслідок масованого обстрілу загинуло четверо людей, а наймолодшій жертві 32 роки. За даними мерії, по медичну допомогу звернулися 40 осіб.

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Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що попередні дані про загиблих унаслідок російської ракетної атаки на Львів були неточними. Про це він повідомив у себе в Facebook.

За його словами, через черговий воєнний злочин ЗС РФ у ніч на 6 липня у Львові загинули 4 людини:

Анастасія, 32 роки;

Мирослава, 60 років, мама Анастасії;

Михайло, 35 років;

Ірина, 63 роки.

Козицький зазначив, що попередні дані були записані зі свідчень сусідів.

"Прошу вибачення за неточність. Вічна пам'ять тим, кого ми втратили. Болить за всіх. Помстимося!" — зазначив голова Львівської ОВА.

Також зазначимо, що в мерії Львова заявили, що по медичну допомогу звернулися 40 постраждалих від ракетного удару.

"Як повідомила керівниця управління охорони здоров'я Марта Матюшко, 4 постраждалих залишаються в лікарні святого Луки, і 1 — у лікарні святого Пантелеймона. Стан госпіталізованих — середньої тяжкості. Ще 35 постраждалих після наданої медичної допомоги відпустили на амбулаторне лікування", — сказано в повідомленні.

Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що у Львові було пошкоджено понад 30 будинків, понад 25 квартир, 10 гуртожитків, два виші, будинок дитини, санаторну школу. Пошкоджено одну підстанцію у Львові. Загалом 150 абонентів залишаються без електропостачання.

Крім того, представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнатсказав, що ракети, які атакували Львів, спочатку летіли на Київ. "Калібри", які російські окупанти випустили з акваторії Чорного моря, намагалася знищити авіація. Більшість ракет знищили саме в західній частині країни.