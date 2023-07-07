Еву Лонгорию запечатлели во время тренировки (фото)

Даже на отдыхе знаменитость находит время на тренировки.

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48-летняя американская актриса и продюсер Ева Лонгория была замечена на тренировке. Сейчас знаменитость отдыхает в Марбелье, Испания, и остановилась в отеле Puente Romano Beach Resort. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" была в нежно-голубом спортивном бюстгальтере и соответствующих леггинсах, дополнив аутфит белыми кроссовками New Balancе. Знаменитость поднимала тяжелые гири и мячи. Лонгория также надела пару черных перчаток без пальцев, прежде чем выполнить упражнение с канатами.

В 2019 году личный тренер Лонгории сказал: "Она выкатывается из постели. На ней нет макияжа. Она выглядит на миллион баксов. Она всегда счастлива. Она берется за работу. Я никогда не видел ее в плохом настроении. Она очень щедрая. Я имею в виду, она сверхчеловек, я не знаю, как еще это объяснить. Ева [отвечает] хорошо на традиционную силовую тренировку старой школы с некоторыми уникальными углами и движениями".

Помимо силовых тренировок, Лонгория была замечена в подъеме ног с резинкой для упражнений, обернутой вокруг ее бедер, чтобы укрепить ягодицы.

Поддерживать себя в форме Еве кроме спорта помогает ряд простых правил. Например, она практикует интервальное голодание и ест в промежутке от 11:00 до 19:00. Ее обед, как правило, состоит из белков – мясного стейка, рыбы или курицы – и овощей. На ужин Ева предпочитает есть суп, а в перерывах между сытными приемами пищи перекусывает оливками, крендельками и чипсами.

Напомним, Ева Лонгория отдыхает на роскошном испанском курорте с близкими. Накануне ее заметили на пляже вместе с 5-летним сыном Сантьяго.