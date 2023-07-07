Єву Лонгорію сфотографували під час тренування (фото)

Навіть на відпочинку знаменитість знаходить час на тренування.

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48-річна американська акторка та продюсерка Єва Лонгорія була помічена на тренуванні. Зараз знаменитість відпочиває в Марбельї, Іспанія, і зупинилася в готелі Puente Romano Beach Resort. Про це пише Daily Mail.

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Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" була в ніжно-блакитному спортивному бюстгальтері та відповідних легінсах, доповнивши аутфіт білими кросівками New Balance. Знаменитість піднімала важкі гирі та м'ячі. Лонгорія також одягла пару чорних рукавичок без пальців, перш ніж виконати вправу з канатами.

У 2019 році особистий тренер Лонгорії сказав: "Вона викочується з ліжка. На ній немає макіяжу. Вона має вигляд на мільйон баксів. Вона завжди щаслива. Вона береться за роботу. Я ніколи не бачив її в поганому настрої. Вона дуже щедра. Я маю на увазі, вона надлюдина, я не знаю, як ще це пояснити. Єва [відповідає] добре на традиційне силове тренування старої школи з деякими унікальними кутами і рухами".

Крім силових тренувань, Лонгорія була помічена в підйомі ніг з резинкою для вправ, обгорнутою навколо її стегон, щоб зміцнити сідниці.

Підтримувати себе у формі Єві крім спорту допомагає низка простих правил. Наприклад, вона практикує інтервальне голодування і їсть у проміжку від 11:00 до 19:00. Її обід, як правило, складається з білків — м'ясного стейка, риби або курки — і овочів. На вечерю Єва вважає за краще їсти суп, а в перервах між ситними прийомами їжі перекушує оливками, кренделями і чіпсами.

Нагадаємо, Єва Лонгорія відпочиває на розкішному іспанському курорті з близькими. Напередодні її помітили на пляжі разом із 5-річним сином Сантьяго.