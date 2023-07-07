Джессика Альба показала стильный льняной костюм на лето 2023

Звезда экранов посетила теннисный турнир Уимблдон в Лондоне.

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42-летняя американская актриса Джессика Альба продемонстрировала стильный льняной костюм. Знаменитость заметили вместе с 5-летним сыном Хейсом и 11-летней дочерью Хейвен, когда они направлялись Центральный двор в VIP-люкс Evian. Об этом пишет Daily Mail.

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Джессика выглядела очень эффектно в белом топе и льняном бежевом костюме лос-анджелесского лейбла CO, состоящем из брюк прямого кроя и двубортного жилета без рукавов. Мать троих детей дополнила образ белой сумкой, белыми босоножками, солнцезащитными очками и несколькими браслетами.

Ее младший ребенок надел рубашку, серые шорты и темно-синий блейзер. Между тем Хейвен для мероприятия выбрала бежевые шорты и подходящую куртку, серый топ и завершила ансамбль ботинками Dr.Marten и солнцезащитными очками.

Напомним, Джессика Альба с 2008 года замужем за кинопродюсером Кэшем Уорреном. Пара воспитывает троих детей: 14-летнюю Онор Мари, 11-летнею Хейвен и пятилетнего Хейса.

В свои 42 года знаменитость выглядит лет на 20, о чем ей часто говорят поклонники. По словам Альбы, особых секретов нет. Она следит за питанием, увлажняет кожу, занимается йогой и медитациями, а также пьет много воды, чтобы поддерживать водный баланс.

Также Фокус писал, что Джессика Альба вышла на публику со старшей дочерью.