Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Джессика Альба показала стильный льняной костюм на лето 2023

Джессика Альба фото, Джессика Альба возраст, Джессика Альба дети, Джессика Альба муж, Джессика Альба фильмы
Фото: Getty Images | Джессика Альба

Звезда экранов посетила теннисный турнир Уимблдон в Лондоне.

Related video

42-летняя американская актриса Джессика Альба продемонстрировала стильный льняной костюм. Знаменитость заметили вместе с 5-летним сыном Хейсом и 11-летней дочерью Хейвен, когда они направлялись Центральный двор в VIP-люкс Evian. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Джессика выглядела очень эффектно в белом топе и льняном бежевом костюме лос-анджелесского лейбла CO, состоящем из брюк прямого кроя и двубортного жилета без рукавов. Мать троих детей дополнила образ белой сумкой, белыми босоножками, солнцезащитными очками и несколькими браслетами.

Ее младший ребенок надел рубашку, серые шорты и темно-синий блейзер. Между тем Хейвен для мероприятия выбрала бежевые шорты и подходящую куртку, серый топ и завершила ансамбль ботинками Dr.Marten и солнцезащитными очками.

Напомним, Джессика Альба с 2008 года замужем за кинопродюсером Кэшем Уорреном. Пара воспитывает троих детей: 14-летнюю Онор Мари, 11-летнею Хейвен и пятилетнего Хейса.

В свои 42 года знаменитость выглядит лет на 20, о чем ей часто говорят поклонники. По словам Альбы, особых секретов нет. Она следит за питанием, увлажняет кожу, занимается йогой и медитациями, а также пьет много воды, чтобы поддерживать водный баланс.

Также Фокус писал, что Джессика Альба вышла на публику со старшей дочерью.