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Стиль життя

Джессіка Альба показала стильний лляний костюм на літо 2023

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Фото: Getty Images | Джессіка Альба

Зірка екранів відвідала тенісний турнір Вімблдон у Лондоні.

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42-річна американська акторка Джессіка Альба продемонструвала стильний лляний костюм. Знаменитість помітили разом із 5-річним сином Гейсом та 11-річною донькою Гейвен, коли вони прямували Центральний двір до VIP-люксу Evian. Про це пише Daily Mail.

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Джессіка мала дуже ефектний вигляд у білому топі та лляному бежевому костюмі лос-анджелеського лейбла CO, що складався зі штанів прямого крою та двобортного жилета без рукавів. Мати трьох дітей доповнила образ білою сумкою, білими босоніжками, сонцезахисними окулярами і кількома браслетами.

Її молодша дитина одягла сорочку, сірі шорти і темно-синій блейзер. Тим часом Гейвен для заходу вибрала бежеві шорти і відповідну куртку, сірий топ і завершила ансамбль черевиками Dr.Marten і сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Джессіка Альба з 2008 року одружена з кінопродюсером Кешем Ворреном. Пара виховує трьох дітей: 14-річну Онор Марі, 11-річну Гейвен і п'ятирічного Гейса.

У свої 42 роки знаменитість має вигляд років на 20, про що їй часто говорять шанувальники. За словами Альби, особливих секретів немає. Вона стежить за харчуванням, зволожує шкіру, займається йогою і медитаціями, а також п'є багато води, щоб підтримувати водний баланс.

Також Фокус писав, що Джессіка Альба вийшла на публіку зі старшою дочкою.