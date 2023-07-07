Девушка Роберта Паттинсона появилась на показе Fendi в образе total black

Сьюки Уотерхаус привлекла внимание публики своим нарядом.

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31-летняя британская актриса и модель Сьюки Уотерхаус продемонстрировала стильный образ total black. Знаменитость заметили когда она вышла из роскошного отеля Le Bristol и направилась на показ Fendi Couture 2023/2024 во время Недели моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

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Сьюки выглядела гламурно в коричневом кардигане с пуговицами, заправленном в мини-юбку, а также в кожаной юбке и кожаных сапогах до бедра со шнурками. В качестве аксессуаров у звезды фильма "С любовью, Роза" были золотистые солнцезащитные очки-авиаторы и маленькая черная сумочка.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус в отношениях с 2018 года. В декабре 2022 года звездная пара впервые официально вместе вышла на публику, когда они отправились в Египет, чтобы посетить звездный показ мужской одежды Dior в Гизе.

Ранее у Паттинсона были громкие романы с партнершей по фильму "Сумерки" Кристен Стюарт и певицей FKA Twigs. Тем временем Уотерхаус два года была в отношениях с Брэдли Купером и недолго встречалась с Джеймсом Марсденом.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус Фото: Getty Images

Уотерхаус недавно призналась, что "шокирована" тем, что она "так счастлива" с Робертом вот уже пять лет. Говоря об их романе в феврале, Сьюки сказала, что она всегда "взволнована", когда видит, что ее кавалер прислал ей сообщение, и что им всегда есть о чем поговорить.

Напомним, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые как пара посетили Met Gala 2023.

Также Фокус писал, что Сьюки Уотерхаус приобрела жакет украинского бренда.