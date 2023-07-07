Брэдли Купер дал редкий комментарий о воспитании дочери

Голливудский актер и модель Ирина Шейк воспитывают общую шестилетнюю наследницу Лею.

Related video

48-летний американский актер и продюсер Брэдли Купер дал редкий комментарий о воспитании своей единственной дочери от союза с моделью Ириной Шейк. Об этом пишет People.

Купер признался, что смерть его отца Чарльза в 2011 году повлияла на стиль воспитания и подход к жизни актера в целом.

"Я имею в виду, что ты учишься на ошибках своего предшественника, и я сделаю многое, на чем, надеюсь, научится Леа, а затем буду строгим с собой, чтобы развиваться", — сказал он.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Брэдли Купер и Ирина Шейк с дочкой Фото: Bradley Cooper/Instagram

"Чтобы помочь освободить ее от любого моего дерьма...", — добавил он.

В частности Купер пожелал, чтобы его отец, который проиграл битву с раком легких в 2011 году, был жив сегодня.

"Да, я хотел бы, чтобы мой папа был рядом, чтобы наслаждаться этим больше, но мы все понимаем, как нам повезло", — сказал он.

"Это было благословением. Он сделал мне огромный подарок; он умер у меня на руках. Чтобы увидеть такой фактический пример смертности".

"Это изменило ваш взгляд на вещи?" — спросил ведущий, на что Купер ответил: "О да. Некоторые пути к худшему. Немного после этого я точно имел нигилистическое отношение. Так же, будто я умру".

Брэдли Купер и Ирина Шейк Фото: Irina Shayk BR /Twitter

Несмотря на то, что звездная пара разошлась в 2019 году, они проводят много времени вместе ради Леи.

Напомним, Брэдли Купера заметили с таинственной незнакомкой на прогулке.

Также Фокус писал о вероятном примирении Ирины Шейк и Брэдли Купера.