Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Бредлі Купер дав рідкісний коментар про виховання доньки

Бредлі Купер, Бредлі Купер ірина шейк, Бредлі Купер донька леа, батько Бредлі Купера, виховання доньки
Фото: Getty Images | Бредлі Купер

Голлівудський актор та модель Ірина Шейк виховують спільну шестирічну спадкоємицю Лею.

Related video

48-річний американський актор та продюсер Бредлі Купер дав рідкісний коментар щодо виховання своєї єдиної доньки від союзу з моделлю Іриною Шейк. Про це пише People.

Купер зізнався, що смерть його власного батька Чарльза у 2011 році вплинула на його стиль виховання та підхід до життя в цілому.

"Я маю на увазі, що ти вчишся на помилках свого попередника, і я зроблю багато, на чому, сподіваюся, навчиться Леа, а потім буду суворим із собою, щоб розвиватися", — сказав він.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Бредлі Купер та Ірина Шейк з донькою Fullscreen
Бредлі Купер та Ірина Шейк з донькою
Фото: Bradley Cooper/Instagram

"Щоб допомогти звільнити її від будь-якого мого лайна…", — додав він.

Зокрема Купер побажав, щоб його батько, який програв битву з раком легенів у 2011 році, був живий сьогодні.

"Так, я хотів би, щоб мій тато був поруч, щоб насолоджуватися цим більше, але ми всі розуміємо, як нам пощастило", — сказав він.

"Це було благословенням. Він зробив мені величезний подарунок; він помер у мене на руках. Щоб побачити такий фактичний приклад смертності".

"Це змінило ваш погляд на речі?" — запитав ведучий, на що Купер відповів: "О так. Деякі шляхи до гіршого. Трохи після цього я точно мав нігілістичне ставлення. Так само, ніби я помру".

Бредлі Купер та Ірина Шейк Fullscreen
Бредлі Купер та Ірина Шейк
Фото: Irina Shayk BR /Twitter

Попри те, що зіркова пара розійшлася у 2019 році, вони проводять багато часу разом заради Леї.

Нагадаємо, Бредлі Купера помітили з таємничою незнайомкою на прогулянці.

Також Фокус писав про ймовірне примирення Ірини Шейк та Бредлі Купера.