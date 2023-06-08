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Стиль життя

Бредлі Купера помітили на прогулянці із таємничою дівчиною (фото)

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Фото: Getty Images | Бредлі Купер

Голлівудський актор під час прогулянки Нью-Йорком продемонстрував стильний спортивний аутфіт.

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Американський актор і режисер Бредлі Купер був помічений на прогулянці в Нью-Йорку із загадковою дівчиною. Про це пише Daily Mail.

Дев'ятиразовий номінант на премію "Оскар" залишив свій таунхаус у Вест-Віллідж вартістю 13 мільйонів доларів, одягнувши пару кросівок Nike Air Force 1 Highs (500 доларів). Чорні високі кросівки були спочатку розроблені у 2017 році Ріккардо Тиші, який товаришує з колишньою коханою Купера, російською моделлю Іриною Шейк.

48-річний актор одягнув двоколірну куртку з капюшоном Colmar та темно-сині штани. Також він доповнив спортивний образ сумкою із написом: "Книготорговці паризьких набережних".

Під час прогулянки Манхеттеном до Купера приєдналася загадкова брюнетка, одягнена у все чорне.

Нагадаємо, минулого місяця Купер продав будинок з двома спальнями та двома ванними кімнатами на Веніс-Біч за 3,13 мільйона доларів. Зірка "Похмілля у Вегасі" купив цей будинок у 2004 році за 1,19 мільйона доларів. Продати дорожче нерухомість вдалося завдяки редизайну інтер'єру Сантільян де Шаналей.

Також Фокус писав, що Ірина Шейк та Бредлі Купер були помічені на прогулянці з донькою.