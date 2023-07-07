Очень быстро похудеть. Топ-6 лучших краш-диет для снижения веса

Иногда нужно срочно влезть в любимое платье или привести себя в форму к событию, до которого остаются считанные дни. В таком случае на помощь придут быстрые диеты, которые помогут похудеть всего за несколько дней.

Related video

Краш-диета — один из самых быстрых способов похудеть. Она ограничивает потребление калорий и подходит для кратковременной потери веса. Джесси Федер, клинический диетолог говорит: "7-дневная интенсивная диета — это когда кто-то резко меняет свой рацион, значительно уменьшая потребление калорий. Например, если вы обычно потребляете 2000 калорий в день, на экстремальной диете вы можете потреблять 1000-1200 калорий в день".

Но длительное соблюдение очень низкокалорийной диеты может привести к расстройствам пищевого поведения, ослаблению иммунитета, выпадению волос и нерегулярным менструациям. Об этом пишет Sylecraze.

Тем не менее есть способ безопасно похудеть перед предстоящим важным событием, будь-то свадьба, день рождения или выпускной.

Что такое краш-диета?

Фото: Фото: Gettyimages

Краш-диета — это метод диеты, позволяющий сбросить лишние килограммы за небольшое время. Это ограничительная или очень низкокалорийная диета, направленная на быструю потерю веса.

Краш-диета не предназначена для долгосрочной потери веса. Результаты краш-диеты недолговечны, и вы сразу же наберете потерянные килограммы обратно, если не будете правильно питаться и заниматься спортом. Тем не менее, для экстренного случая, вы можете попробовать краш-диету. Вот список самых популярных видов краш-диеты

Мастер Клинс

Диеты для быстрого похудения, такие как Master Cleanse, могут помочь вам сбросить до 5 кг в неделю. Диета заключается в том, что вам нужно будет пить напиток, богатый витамином С, который состоит из лимонного сока, двух-трех чайных ложек кленового сиропа и щепотки кайенского перца.

Минусы: диеты для быстрого похудения, подобные этой, нельзя использовать более двух дней.

Очищающая диета на соках

Соки — отличный способ перейти на жидкую диету без ущерба для питательных веществ. Употребляйте фруктовые соки, богатые клетчаткой и витамином С, которые могут выводить токсины и омолаживать ваше тело и кожу. В эти дни разрешено пить только соки – фруктовые или овощные.

Минусы: эту диету можно использоваться не более двух дней.

Суповая диета

Фото: Getty Images

Суповая диета – это питательная диета на основе супа, приготовленного в основном из капусты, сельдерея, лука и других овощей. Все, что вам нужно сделать, это съесть этот суп, чтобы быстро сбросить воду и похудеть.

Минусы: употребление только лишь супа на протяжении дня может надоесть. Кроме того, диетологи не рекомендуют использовать эту диету чаще 2-3 раз в год.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Диета на курином супе

Эта диета предусматривает употребление куриного супа на протяжении семи дней. Вы можете добавить в суп овощи на свое усмотрение, чтобы обогатить его витаминами и минералами. На перекус можно себе позволить немного свежевыжатого фруктового сока.

Минусы: эта диета не подходит для веганов и вегетарианцев.

Краш-диеты — это диеты с дефицитом питательных веществ, но они помогают сильно похудеть за довольно короткий период времени. Если вы хотите попробовать одну из этих диет, делайте это не дольше трех или семи дней, в зависимости от диеты

Грейпфрутовая диета

Фото: Pixabay

Грейпфрутовая диета предполагает употребление половины грейпфрута и других полезных продуктов во время каждого приема пищи. Это поможет в быстрой потере веса без ущерба для здоровья.

Минусы: употребление грейпфрута при каждом приеме пищи может вызвать дефицит питательных веществ, эрозию зубной эмали. Кроме того, есть только один вид фруктов может быть очень сложно.

Насколько вы похудеете?

Вы можете потерять до 4,5 кг за семь дней. В первые три дня вы будете терять воду, а затем ваше тело перейдет в режим сжигания жира.

Джесси Федер говорит: "Экстремальные диеты обычно сжигают жир, но из-за радикальных изменений вы также можете потерять мышечную ткань". Краш-диеты предназначены только для кратковременной потери веса.

Безопасна ли краш-диета?

Фото: Getty Images

Краш-диеты безопасны, если придерживаться из в течение одного-двух дней. Иногда врачи рекомендуют экспресс-диеты людям, которым необходимо быстро похудеть перед операцией. Но пребывание на очень низкокалорийной диете в течение длительного периода времени без присмотра специалиста может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

По словам Джесси Федера, "Экстремальные диеты не работают, поскольку они представляют собой радикальные и неустойчивые изменения. Такие изменения — это не то, что люди обычно могут придерживаться в течение длительного периода времени. Затем, как только диета заканчивается, люди, как правило, возвращаются к своим старым привычкам в еде и снова набирают вес".

Напомним, противовоспалительные продукты — важный элемент вашего ежедневного рациона, так как они богаты антиоксидантами, полезны для сердечно-сосудистой системы, кожи и здоровья мозга.

Ранее Фокус писал о том, что средиземноморскую диету считают самой эффективной в снижении веса

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.