Дуже швидко схуднути. Топ-6 найкращих краш-дієт для зниження ваги

Іноді потрібно терміново влізти в улюблену сукню або привести себе у форму до свята, до якого залишаються лічені дні. У такому разі на допомогу прийдуть швидкі дієти, які допоможуть схуднути всього за кілька днів.

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Краш-дієта — один із найшвидших способів схуднути. Вона обмежує споживання калорій і підходить для короткочасної втрати ваги. Джессі Федер, клінічний дієтолог каже: "7-денна інтенсивна дієта — це коли хтось різко змінює свій раціон, значно зменшуючи споживання калорій. Наприклад, якщо ви зазвичай споживаєте 2000 калорій на день, на екстремальній дієті ви можете споживати 1000-1200 калорій на день".

Але тривале дотримання дуже низькокалорійної дієти може призвести до розладів харчової поведінки, ослаблення імунітету, випадіння волосся та нерегулярних менструацій. Про це пише Sylecraze.

Проте є спосіб безпечно схуднути перед майбутньою важливою подією, чи то весілля, день народження, чи випускний.

Що таке краш-дієта?

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Краш-дієта — це дієта, що дає змогу скинути зайві кілограми за невеликий час. Це обмежувальна або дуже низькокалорійна дієта, спрямована на швидку втрату ваги.

Краш-дієта не призначена для довгострокової втрати ваги. Результати краш-дієти недовговічні, і ви одразу ж наберете втрачені кілограми назад, якщо не будете правильно харчуватися й займатися спортом. Проте, для екстреного випадку, ви можете спробувати краш-дієту. Ось список найпопулярніших краш-дієт.

Майстер Клінс

Дієти для швидкого схуднення, такі як Master Cleanse, можуть допомогти вам скинути до 5 кг на тиждень. Дієта полягає в тому, що вам потрібно буде пити напій, багатий на вітамін С, який складається з лимонного соку, двох-трьох чайних ложок кленового сиропу та дрібки кайенского перцю.

Мінуси: дієти для швидкого схуднення, подібні до цієї, не можна використовувати більше двох днів.

Дієта на соках

Соки — чудовий спосіб перейти на рідку дієту без шкоди для поживних речовин. Вживайте фруктові соки, багаті на клітковину і вітамін С, які можуть виводити токсини та омолоджувати ваше тіло й шкіру. У ці дні дозволено пити тільки соки — фруктові або овочеві.

Мінуси: цю дієту можна використовувати не більше двох днів.

Супова дієта

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Супова дієта — це поживна дієта на основі супу, приготованого в основному з капусти, селери, цибулі та інших овочів. Все, що вам потрібно зробити, це з'їсти цей суп, щоб швидко скинути воду й схуднути.

Мінуси: вживання лише супу протягом дня може набриднути. Крім того, дієтологи не рекомендують використовувати цю дієту частіше 2-3 разів на рік.

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Дієта на курячому супі

Ця дієта передбачає вживання курячого супу протягом семи днів. Ви можете додати в суп овочі на свій розсуд, щоб збагатити його вітамінами та мінералами. На перекус можна собі дозволити трохи свіжовичавленого фруктового соку.

Мінуси: ця дієта не підходить для веганів і вегетаріанців.

Краш-дієти — це дієти з дефіцитом поживних речовин, але вони допомагають сильно схуднути за досить короткий період часу. Якщо ви хочете спробувати одну з цих дієт, робіть це не довше трьох або семи днів, залежно від дієти

Грейпфрутова дієта

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Грейпфрутова дієта передбачає вживання половини грейпфрута та інших корисних продуктів під час кожного прийому їжі. Це допоможе у швидкій втраті ваги без шкоди для здоров'я.

Мінуси: вживання грейпфрута під час кожного прийому їжі може спричинити дефіцит поживних речовин та ерозію зубної емалі. Крім того, їсти тільки один вид фруктів може бути дуже складно.

Наскільки ви схуднете?

Ви можете втратити до 4,5 кг за сім днів. У перші три дні ви будете втрачати воду, а потім ваше тіло перейде в режим спалювання жиру.

Джессі Федер каже: "Екстремальні дієти зазвичай спалюють жир, але через радикальні зміни ви також можете втратити м'язову тканину". Краш-дієти призначені тільки для короткочасної втрати ваги.

Чи безпечна краш-дієта?

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Краш-дієти безпечні, якщо дотримуватися їх протягом одного-двох днів. Іноді лікарі рекомендують експрес-дієти людям, яким необхідно швидко схуднути перед операцією. Але перебування на дуже низькокалорійній дієті протягом тривалого періоду часу без нагляду фахівця може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

За словами Джессі Федера, "Екстремальні дієти не працюють, оскільки вони являють собою радикальні та нестійкі зміни. Такі зміни — це не те, чого люди зазвичай можуть дотримуватися протягом тривалого періоду часу. Потім, щойно дієта закінчується, люди, як правило, повертаються до своїх старих звичок у їжі та знову набирають вагу".

Нагадаємо, протизапальні продукти - важливий елемент вашого щоденного раціону, адже вони багаті на антиоксиданти, корисні для серцево-судинної системи, шкіри та здоров'я мозку.

Раніше Фокус писав про те, що середземноморську дієту вважають найефективнішою у зниженні ваги

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.