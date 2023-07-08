В сеть попал момент удара Бритни Спирс охранником звезды NBA (видео)

Американскую поп-звезду Бритни Спирс ударил начальник службы безопасности NBA.

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На кадрах с мобильного телефона, полученных TMZ Friday, видно, как 41-летняя американская певица Бритни Спирс приближается к 19-летнему игроку "Сан-Антонио Сперс" Виктору Вембаньяме сзади.

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"Извините, сэр", — говорит поп-звезда за несколько мгновений до того, как телохранитель Дамиан Смит бьет ее по лицу и с нее спадают солнцезащитные очки.

На фоне слышно шокированные восклицания людей, которые были с певицей. Муж Спирс, Сэм Асгари, который был свидетелем неприятного инцидента и показан на видео в бело-черной рубашке с рисунком, затем бросается к Смиту. А звезда сцены в это время пытается взять себя в руки. После она закричала с британским акцентом: "Это Америка для тебя! К черту вас всех!"

Затем Спирс и ее компания направились в ресторан Catch в Лас-Вегасе. Вскоре после этого певица была замечена на отдельных изображениях. Она спокойно сидела за своим столом и даже улыбалась в какой-то момент. Однако очевидец утверждал, что Спирс была "крайне взволнована" из-за конфликта и, похоже, не верила в случившееся.

Позже охранник Виктора Вембаньямы принес извинения исполнительнице. Он якобы подошел к ее столику со словами: "Вы понимаете, каково это, когда вас окружают фанаты". Он также сказал, что не узнал ее в момент удара.

В своем Instagram-аккаунте артистка поделилась реакцией на видео, которое появилось в Сети.

"Я не чувствую, что в этой стране ко мне относятся как к равному человеку. Конечно, когда я сама посмотрела видео… люди, которые на самом деле окружили меня, когда услышали, что меня бьют, заставили меня почувствовать, что я что-то значу!!! — написала она. — Я не заметила этого тогда… все, что люди могли слышать, это то, что я говорила: "К черту вас всех", что было НАМНОГО ЛУЧШЕ, ЧЕМ УДАРИТЬ ЕГО в ответ!!!"

Накануне Бритни также поблагодарила своих поклонников и полицейское управление Лас-Вегаса за "огромное количество любви и поддержки", которые она получила.

Спирс сказала: "Я просто похлопала его по плечу. Его охрана тут же ударила меня по лицу, не оглядываясь, на глазах у толпы. Меня чуть не сбили с ног, и очки слетели с моего лица".

Также Фокус писал, что муж Бритни Спирс высказался после нападения на звезду.