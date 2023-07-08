У мережу потрапив момент удару Брітні Спірс охоронцем зірки NBA (відео)

Американську поп-зірку Брітні Спірс ударив начальник служби безпеки NBA.

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На кадрах із мобільного телефону, отриманих TMZ Friday, видно, як 41-річна американська співачка Брітні Спірс наближається до 19-річного гравця "Сан-Антоніо Сперс" Віктора Вембаньяме ззаду.

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"Вибачте, сер", — каже поп-зірка за кілька миттєвостей до того, як охоронець Даміан Сміт б'є її по обличчю і з неї спадають сонцезахисні окуляри.

На тлі чути шоковані вигуки людей, які були зі співачкою. Чоловік Спірс, Сем Асгарі, який був свідком неприємного інциденту і показаний на відео в біло-чорній сорочці з малюнком, потім кидається до Сміта. А зірка сцени в цей час намагається взяти себе в руки. Після вона закричала з британським акцентом: "Це Америка для тебе! До біса вас усіх!"

Потім Спірс та її компанія попрямували до ресторану Catch у Лас-Вегасі. Незабаром після цього співачку помітили на окремих зображеннях. Вона спокійно сиділа за своїм столом і навіть посміхалася в якийсь момент. Однак очевидець стверджував, що Спірс була "вкрай схвильована" через конфлікт і, схоже, не вірила в те, що трапилося.

Пізніше охоронець Віктора Вембаньями вибачився перед виконавицею. Він нібито підійшов до її столика зі словами: "Ви розумієте, як це, коли вас оточують фанати". Він також сказав, що не впізнав її в момент удару.

У своєму Instagram-акаунті артистка поділилася реакцією на відео, яке з'явилося в Мережі.

"Я не відчуваю, що в цій країні до мене ставляться як до рівної людини. Звичайно, коли я сама подивилася відео... люди, які насправді оточили мене, коли почули, що мене б'ють, змусили мене відчути, що я щось значу!!! — написала вона. — Я не помітила цього тоді... все, що люди могли чути, це те, що я говорила: "До біса вас усіх", що було НАБАГАТО КРАЩЕ, ЧИМ УДАРИТИ ЙОГО у відповідь!!!"

Напередодні Брітні також подякувала своїм шанувальникам і поліцейському управлінню Лас-Вегаса за "величезну кількість любові та підтримки", які вона отримала.

Спірс сказала: "Я просто поплескала його по плечу. Його охорона тут же вдарила мене по обличчю, не озираючись, на очах у натовпу. Мене мало не збили з ніг, і окуляри злетіли з мого обличчя".

Також Фокус писав, що чоловік Брітні Спірс висловився після нападу на зірку.