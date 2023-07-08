Шэрон Стоун ошеломила поклонников фигурой в купальнике (фото)

Несмотря на возраст, знаменитость все еще может похвастаться стройной и подтянутой фигурой.

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65-летняя американская актриса Шэрон Стоун поразила поклонников роскошной фигурой. Голливудская звезда опубликовала в своем Instagram-акканте новое фото в купальнике, которое показывает результат ее регулярных тренировок.

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Звезда "Основного инстинкта" известна тем, что с гордостью демонстрирует свои результаты в фитнесе, регулярно выкладывая селфи в купальнике в своих социальных сетях.

На этот раз Стоун позировала в красном слитном купальнике с глубоким вырезом, который подчеркивал ее бросающие вызов возрасту изгибы. Актриса стояла около холодильника и поклонники могли рассмотреть, какими продуктами питается Шэрон, чтобы поддерживать себя в прекрасной форме. По большей части холодильник звезды был заполнен различными напитками, соками и полезными заменителями молока.

Ее подписчики восхитились внешностью и невероятным телосложением Стоун. Многие написали ей, что она "милая" и "отлично выглядит", в то время как другие оставляли смайлика огня.

Шэрон Стоун Фото: Instagram sharonstone

Известно, что Стоун обычно тренируется четыре-пять раз в неделю и любит смешивать свои тренировки, включая пилатес, растяжку всего тела, силовые тренировки, йогу и танцы.

"Каждый раз, когда я тренируюсь, я делаю что-то новое в зависимости от того, какие области должны быть в движении", — сказала она однажды в интервью

Напомним, Шэрон Стоун провела благотворительный вечер Art House 2023, который прошел в The Bowery в Нью-Йорке. По словам публики, знаменитая актриса на сцене рассказала пугающую историю об одном из своих сыновей.

Также Фокус писал, что Шэрон Стоун заявила, что лишилась опеки над сыном из-за сексуальных сцен в "Основном инстинкте".