Помолодевший Брэд Питт появился в стильном образе на Гран-при Формулы-1 в Великобритании

Актер готовится к съемкам нового фильма, в котором сыграет гонщика, который вышел на пенсию.

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59-летний голливудский актер категории А Брэд Питт посетил Гран-при Формулы-1 Aramco Великобритании на трассе Сильверстоун, пишет Deadline. Знаменитость не только выглядит куда веселее и моложе, чем еще несколько месяцев назад, но и продолжает демонстрировать отменное чувство стиля, чем могут похвастаться далеко не все его сверстники.

На гонки он надел зеленую футболку, легкую куртку чуть более светлого оттенка, потертые джинсы с рваными деталями на коленях, а завершали образ неоновые желто-белые кроссовки и коричневые солнцезащитные очки.

Он радостно общался с поклонниками.

По информации СМИ, звезда находится на знаменитом автодроме в Нортгемптоншире, поскольку скоро будет сниматься в фильме о гонках Формулы-1.

Брэд Питт посетил автодром в Сильверстоуне Фото: Getty

Для съемок создали даже бутафорский гараж команды Формулы-1, а во время гонки 9 июля будут сняты первые сцены.

Ожидается, что в фильме Брэд будет участвовать в гонках на адаптированном гоночном автомобиле, который Формула-1 недавно показала. Питт тренировался ездить в машинах Формулы 2 в течение двух месяцев: сначала на трассе Поль Рикар во Франции, а затем – в Сильверстоуне.

В грядущем проекте звезда "Бойцовского клуба" сыграет гонщика, вышедшего на пенсию, который все же решил соревноваться вместе с новичком против крупнейших титанов спорта.

Режиссером фильма станет Джозеф Косински, известный своей работой над картиной "Лучший стрелок: Маверик". Сопродюсером ленты выступит звезда Формулы-1 Льюис Хэмилтон вместе с Plan B Entertainment и Jerry Bruckheimer Films.

Права на фильм уже выкуплены Apple, что стало второй полнометражной лентой с Питтом. Ранее он снялся в триллере "Волки" вместе с Джорджем Клуни.

Напомним, Фокус писал, что Брэд Питт купил знаменитый "Стальной дом" семейства Гетти в Лос-Анджелесе.