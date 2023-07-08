Помолоділий Бред Пітт з'явився в стильному образі на Гран-прі Формули-1 у Великій Британії

Актор готується до зйомок нового фільму, в якому зіграє гонщика, котрий вийшов на пенсію.

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59-річний голлівудський актор категорії А Бред Пітт відвідав Гран-прі Формули-1 Aramco Великобританії на трасі Сільверстоун, пише Deadline. Знаменитість не тільки має набагато веселіший і молодший вигляд, ніж ще кілька місяців тому, а й продовжує демонструвати чудове почуття стилю, чим можуть похвалитися далеко не всі його однолітки.

На перегони він одягнув зелену футболку, легку куртку трохи світлішого відтінку, потерті джинси з рваними деталями на колінах, а завершували образ неонові жовто-білі кросівки і коричневі сонцезахисні окуляри.

Він радісно спілкувався з шанувальниками.

За інформацією ЗМІ, зірка перебуває на знаменитому автодромі в Нортгемптонширі, оскільки скоро зніматиметься у фільмі про перегони Формули-1.

Бред Пітт відвідав автодром у Сільверстоуні Фото: Getty

Для зйомок створили навіть бутафорський гараж команди Формули-1, а під час перегонів 9 липня будуть зняті перші сцени.

Очікується, що у фільмі Бред братиме участь у перегонах на адаптованому гоночному автомобілі, який Формула-1 нещодавно показала. Пітт тренувався їздити в машинах Формули 2 протягом двох місяців: спочатку на трасі Поль Рікар у Франції, а потім — у Сільверстоуні.

У прийдешньому проєкті зірка "Бійцівського клубу" зіграє гонщика, який вийшов на пенсію і все ж таки вирішив змагатися разом із новачком проти найбільших титанів спорту.

Режисером фільму стане Джозеф Косинські, відомий своєю роботою над картиною "Найкращий стрілець: Маверік". Співпродюсером стрічки виступить зірка Формули-1 Льюїс Гемілтон разом із Plan B Entertainment та Jerry Bruckheimer Films.

Права на фільм уже викуплені Apple, що стало другою повнометражною стрічкою з Піттом. Раніше він знявся в трилері "Вовки" разом із Джорджем Клуні.

Нагадаємо, Фокус писав, що Бред Пітт купив знаменитий "Сталевий будинок" сімейства Гетті в Лос-Анджелесі.