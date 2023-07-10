10 июля 2023 года: преподобного Самсона — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя тяжело работать и завидовать.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Самсона. Он был родом с обеспеченной семьи, учился на врача, но осознал, что его предназначение помогать нуждающимся. Он часто лечил бедняков, который не могли платить за это. После смерти родителей Самсон получил наследство, которое сразу раздал, а сам переехал в другой город, где приобрел маленький домик и в нем бесплатно принимал пациентов. В народе этот день называют Самсон Сеногной.

Что нельзя делать 10 июля:

тяжело работать;

долго смотреть в зеркало, ведь так можно лишиться красоты;

завидовать;

ругаться.

Народные приметы и поверья:

облачное небо – погода скоро испортиться;

идет дождь — до Бабьего лета будут идти дожди;

пчелы злые и кусающие — будет засуха.

День ангела празднуют:

Владимир, Георгий, Егор, Иван, (Иоанн), Иоанна, Юрий.

Родились в этот день:

1953 год — Леонид Буряк, советский и украинский футболист и тренер;

1856 год — Никола Тесла, сербско-американский физик, изобретатель в области электро- и радиотехники.

Также в этот день:

1547 год – в Королевстве Франция происходит последняя официально разрешенная королем дуэль;

1878 год – в Англии футбольный арбитр впервые использует на поле свисток (до этого судьи кричали);

1994 год – Леонид Кучма становится Президентом Украины.