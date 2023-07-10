10 липня 2023 року: преподобного Самсона — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна важко працювати та заздрити.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Самсона. Він походив із забезпеченої сім'ї, навчався на лікаря, але усвідомив, що його призначення — допомагати нужденним. Він часто лікував бідняків, які не могли платити за це. Після смерті батьків Самсон отримав спадок, який одразу роздав, а сам переїхав до іншого міста, де придбав маленький будиночок і в ньому безкоштовно приймав пацієнтів. У народі цей день називають Самсона Сіногною.

Що не можна робити 10 липня:

важко працювати;

довго дивитися в дзеркало, адже так можна позбутися краси;

заздрити;

лаятися.

Народні прикмети та повір'я:

хмарне небо — погода скоро зіпсується;

іде дощ — до Бабиного літа йтимуть дощі;

бджоли злі та кусючі — буде посуха.

День ангела святкують:

Володимир, Георгій, Єгор, Іван, (Іоанн), Іоанна, Юрій.

Народилися в цей день:

1953 рік — Леонід Буряк, радянський та український футболіст і тренер;

1856 рік — Нікола Тесла, сербсько-американський фізик, винахідник у галузі електро- і радіотехніки.

Також цього дня:

1547 рік — у Королівстві Франція відбувається остання офіційно дозволена королем дуель;

1878 рік — в Англії футбольний арбітр уперше використовує на полі свисток (до цього судді кричали);

1994 рік — Леонід Кучма стає Президентом України.