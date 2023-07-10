Шон Пенн проводит время с возлюбленной на романтическом отдыхе (фото)

Шон Пенн не стесняется делиться чувствами со своей новой девушкой на публике.

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Американский актер и режиссер Шон Пенн и его возлюбленная, украинская актриса Ольга Коротяева проводят время вместе. Пару заметили за поцелуями на отдыхе в Сен-Тропе. Об этом пишет Daily Mail.

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На фотографиях, сделанных во время романтической прогулки, Шон и Ольга обнимались, держались за руки и целовались. Пара возвращалась с завтрака в красивом городе на Французской Ривьере.

62-летняя звезда фильма "Игра" выглядел непринужденно в обтягивающей темно-синей футболке и джинсах, дополнив аутфит белыми кроссовками и солнцезащитными очками.

Тем временем 43-летняя Коротяева одела на прогулку стильное фиолетово-белое платье с Т-образным вырезом на спине. Актриса дополнила ансамбль желто-бело-персиковой сумочкой, простыми шлепанцами и солнцезащитными очками. Каштановые локоны она оставила распущенными и нанесла минимальный макияж.

Пара была впервые замечена вместе, когда они отправились на ужин в Малибу в выходные дни, посвященные Дню памяти. Затем через неделю они вместе были замечены в Риме. Неизвестно, когда начался их роман, однако публично они стали появляться вместе почти через два года после развода Пенна с бывшей женой Лейлой Джордж.

Также Фокус писал о выходе Шона Пенна на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2023.